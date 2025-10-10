Borsa rubata da un ladro appena la donna entra in auto, aprendo lo sportello del passeggero. E’ quanto emerge da un video pubblicato sulla pagina Facebook “Foligno senza censura“. La zona è quella di viale Ancona, di sera. Si vede chiaramante una donna che si accinge a riprendere l’auto, parcheggiata su una traversa. Appena la signora entra nella vettura, si avvicina di corsa il ladro che, senza alcuna esitazione, apre lo sportello del passeggero e ruba la borsa che la donna aveva appena poggiato sul sedile. Alla malcapitata non resta che gridare, tra sorpesa e paura, mentre il ladro fugge a gambe levate con la borsa tra le braccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Derubata appena entra nell’auto. Video del furto, allarme sicurezza