Derek Gee ha rescisso con la Israel per problemi di coscienza Chiesti 30 milioni di risarcimento

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione canadese Derek Gee lo scorso agosto ha presentato lettera formale alla Israel Premier Tech per risolvere unilateralmente il contratto. "Ha significato espormi, restare senza squadra e senza lavoro ma non potevo più correre per loro". In risposta, il team gli ha fatto causa per 30 milioni di risarcimento: "Ciò rafforza la convinzione di aver fatto la scelta giusta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

