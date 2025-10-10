Derek Gee ha rescisso con la Israel per problemi di coscienza Chiesti 30 milioni di risarcimento
Il campione canadese Derek Gee lo scorso agosto ha presentato lettera formale alla Israel Premier Tech per risolvere unilateralmente il contratto. "Ha significato espormi, restare senza squadra e senza lavoro ma non potevo più correre per loro". In risposta, il team gli ha fatto causa per 30 milioni di risarcimento: "Ciò rafforza la convinzione di aver fatto la scelta giusta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
