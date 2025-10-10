Democrazia partecipata vince il progetto riqualificazione urbana e mobilità sostenibile per San Nullo
Si è conclusa la consultazione popolare per votare i progetti del concorso “Democrazia Partecipata 2025”. Le operazioni di spoglio, hanno certificato la partecipazione di 918 cittadini catanesi. Quelli che hanno espresso la propria preferenza attraverso la piattaforma online sul sito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, Democrazia Partecipata: vince il progetto per la mobilità sostenibile e spazi urbani rigenerati a San Nullo
Siracusa, "La città che cambia dal basso": un incontro sulla Democrazia Partecipata - Oggi pomeriggio, sabato 4 ottobre, alle 17, il Piccolo Teatro Elvira di via Francesco Accolla 2 ospiterà l'incontro "La città che cambia dal basso – Democrazia Partecipata 2025", un momento di ...