Democrazia partecipata vince il progetto riqualificazione urbana e mobilità sostenibile per San Nullo

Cataniatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la consultazione popolare per votare i progetti del concorso “Democrazia Partecipata 2025”. Le operazioni di spoglio, hanno certificato la partecipazione di 918 cittadini catanesi. Quelli che hanno espresso la propria preferenza attraverso la piattaforma online sul sito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: democrazia - partecipata

Napoli Est, il progetto R.E.S.T.A. tra sabbie mobili e cortocircuiti di democrazia partecipata

Democrazia partecipata, approvata la procedura: al via con le proposte per una società più inclusiva e democratica

A Torre Faro nasce un percorso di democrazia partecipata, i residenti: "Salviamo il nostro borgo"

Democrazia partecipata, vince il progetto per San Nullo-Trappeto Nord - CATANIA – Si è conclusa la consultazione popolare per la Democrazia Partecipata 2025. Lo riporta livesicilia.it

democrazia partecipata vince progettoCatania, Democrazia Partecipata: vince il progetto per la mobilità sostenibile a San Nullo-Trappeto Nord - Catania, Democrazia Partecipata: vince il progetto per la mobilità sostenibile e spazi urbani rigenerati a San Nullo- Scrive ecodallecitta.it

Cerca Video su questo argomento: Democrazia Partecipata Vince Progetto