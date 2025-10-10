Democrazia partecipata vince il progetto riqualificazione urbana e mobilità sostenibile per San Nullo
Si è conclusa la consultazione popolare per votare i progetti del concorso “Democrazia Partecipata 2025”. Le operazioni di spoglio, hanno certificato la partecipazione di 918 cittadini catanesi. Quelli che hanno espresso la propria preferenza attraverso la piattaforma online sul sito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: democrazia - partecipata
Napoli Est, il progetto R.E.S.T.A. tra sabbie mobili e cortocircuiti di democrazia partecipata
Democrazia partecipata, approvata la procedura: al via con le proposte per una società più inclusiva e democratica
A Torre Faro nasce un percorso di democrazia partecipata, i residenti: "Salviamo il nostro borgo"
RIPIANTIAMOLI, non è solo il nome di una proposta in concorso al bando di Democrazia Partecipata ma la prova documentale di un cortocircuito amministrativo che ha gettato al vento un progetto ministeriale da 664.000 euro per la riduzione degli effetti dei c - facebook.com Vai su Facebook
#Catania, #Democrazia Partecipata: vince il progetto per la #mobilitàsostenibile a San Nullo-Trappeto Nord - X Vai su X
Democrazia partecipata, vince il progetto per San Nullo-Trappeto Nord - CATANIA – Si è conclusa la consultazione popolare per la Democrazia Partecipata 2025. Lo riporta livesicilia.it
Catania, Democrazia Partecipata: vince il progetto per la mobilità sostenibile a San Nullo-Trappeto Nord - Catania, Democrazia Partecipata: vince il progetto per la mobilità sostenibile e spazi urbani rigenerati a San Nullo- Scrive ecodallecitta.it