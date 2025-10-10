Della Valle difende il Made in Italy Accuse ingiuste serve rispetto Così si danneggia il sistema moda

Milano, 10 ottobre 2025 – Parla di Tod’s, ma per difendere l’intero sistema del Made in Italy. “ Dobbiamo proteggerlo, è un’eccellenza vera, parliamo di migliaia di aziende che lavorano bene e di decine di imprese che rappresentano il nostro Paese nel mondo», dice Diego Della Valle, sceso in campo ieri a Milano per replicare alle accuse della Procura che chiede il commissariamento per Tod’s. Il pm Paolo Storari ha chiesto l’amministrazione giudiziaria in quanto – questi i rilievi all’azienda – non avrebbe controllato, e per questo avrebbe colposamente agevolato, fenomeni di “sfruttamento del lavoro” nella catena di produzione, passata attraverso opifici gestiti da cinesi in cui le condizioni sarebbero “ottocentesche” e i ritmi produttivi definiti da “para-schiavitù”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

