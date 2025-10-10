Nella resa dei conti fra magistrati di Pavia degli ultimi due giorni, dopo Mario Venditti (colui che chiese l’archiviazione per Andrea Sempio nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco nel 2017) un altro pm è accusato di corruzione dalla Procura di Brescia. L’indagine è quella su un presunto ‘sistema Pavia’ con al centro l’ex procuratore aggiunto fino al 2023, poi presidente del Casinò di Campione, la sua squadra di carabinieri, imprenditori e pubblici funzionari. Indagato Pietro Paolo Mazza: accuse non legate al delitto di Garlasco. Il pm di Milano, Pietro Paolo Mazza, ex sostituto a Pavia durante la stagione Venditti, è stato perquisito giovedì nel suo ufficio al quarto piano del palazzo di giustizia in via Freguglia da militari del Gico della guarda di finanza di Brescia su delega del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco: martedì il Riesame per Venditti, un altro pm accusato di corruzione