Delitto Garlasco accertamenti della Gdf sui conti correnti del gip che archiviò Sempio

Nuovo colpo di scena nelle indagini collegate al delitto di Garlasco. Nell’inchiesta sull’ex Procuratore di Pavia, Mario Venditti, la Guardia di finanza ha chiesto alla Procura di Brescia di svolgere “mirati accertamenti bancari” anche nei confronti del magistrato Fabio Lambertucci, attualmente giudice del dibattimento penale a Pavia, e il gip che il 23 marzo 2017 su richiesta di Venditti, della sostituta Giulia Pezzino e del Procuratore Giorgio Riposo archiviò il primo fascicolo su Andrea Sempio per l’accusa di omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. E’ quanto emerge da un’annotazione di polizia giudiziaria, visionata da LaPresse, e depositata agli atti del tribunale del riesame di Brescia dove martedì 14 ottobre è fissata udienza sul ricorso di Venditti contro la perquisizione dello scorso 26 settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, accertamenti della Gdf sui conti correnti del gip che archiviò Sempio

