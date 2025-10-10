Delitto di Garlasco dopo Venditti Guardia Di Finanza chiede accertamenti sui conti del gip che archiviò Sempio

La Guardia di Finanza avrebbe chiesto ulteriori accertamenti sui conti correnti anche del gip che archiviò la posizione di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi nel 2017. Il tutto avviene nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari per l'ex pm Mario Venditti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

