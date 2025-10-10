Degustazioni laboratori attività all’aria aperta Fattoria San Michele a Torri giornata di festa

Sabato 18 ottobre la Fattoria San Michele a Torri apre le sue porte per una giornata di festa dedicata a grandi e piccini, tra degustazioni, laboratori, passeggiate e tante attività all’aria aperta. Immersa tra le colline di Scandicci, a soli 15 chilometri da Firenze, la fattoria – biologica dal 1993 – è un punto di riferimento nel Chianti per la produzione di vini d’eccellenza, oltre all’ Olio Extra Vergine di Oliva LAUDEMIO, ai salumi di Cinta Senese DOP, al miele e al pane preparato con grani antichi. La giornata inizierà alle 9 con il trekking organizzato insieme al CAI di Scandicci: un anello della fattoria fino a Roveta lungo il sentiero 740 (info su www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

