Spogliatoi fatiscenti e insalubri alla Reina: il Pd lancia l’allarme. Un luogo che dovrebbe accogliere giovani sportivi, ma che invece mette a rischio la loro salute. È la denuncia del Partito Democratico di Parabiago, che ha presentato un’interrogazione urgente sullo stato di degrado degli spogliatoi della palestra Ugo Reina, utilizzati ogni giorno da decine di bambini e ragazzi delle squadre giovanili di calcio. Secondo quanto riportato nel documento, indirizzato all’amministrazione del sindaco Raffaele Cucchi, gli ambienti versano in condizioni igieniche preoccupanti: pareti coperte di muffa, cattivi odori persistenti, e un generale stato di abbandono che rende gli spogliatoi "insalubri e potenzialmente pericolosi" per chi li frequenta, dai bambini di sei anni fino ai giovani di 18-20 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Degrado al Reina: "Gli spogliatoi sono fatiscenti"