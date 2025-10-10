Decaro a Lecce per presentare i candidati salentini della civica

LECCE - Antonio Decaro fa tappa a Lecce per presentare i volti, le voci e le storie dei candidati salentini che comporranno la lista, che porterà il suo nome alle prossime Regionali pugliesi. Prima dell'evento alle Manifatture Knos, il leader del centrosinistra ha rilasciato alcune dichiarazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Regionali, centrosinistra verso un nuovo patto in Puglia. Decaro fa tappa a Lecce

Regionali, esordio di Lobuono con Lollobrigida. Decaro incontro a Lecce coi candidati

Decaro a Lecce per presentare i candidati salentini della civica - Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia ha motivato la scelta delle persone e delle storie che compongono la lista che porterà il suo nome ... Scrive lecceprima.it

decaro lecce presentare candidatiRegionali, Decaro a Lecce: «Una nuova classe dirigente per una Puglia che ascolta e risponde ai territori» - Il candidato presidente della coalizione progressista ha incontrato i candidati salentini della lista Decaro Presidente per condividere le ultime fasi prima dell’ufficializzazione della lista ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

