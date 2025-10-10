Debutto a Parigi Poesia luce e tecnologia in passerella
Un debutto che sancisce un lusso romantico e visionario, capace di unire tecnologia, materia e sentimento. Per la primavera-estate 2026, Gensami debutta a Parigi celebrando una femminilità audace e poetica, ispirata alla sua fondatrice Miruna Gheordunescu, imprenditrice e visionaria. L’innovazione assoluta sono i gioielli modulari in maglia — collane, manicotti, polsini — che si staccano e si ricompongono trasformando l’abito in scultura e la maglieria in gioielleria contemporanea. La seta, protagonista assoluta, vibra tra trasparenze e strutture, leggerezza e forza, in una tavolozza di bianchi, neri, grigi metallici e gialli minerali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: debutto - parigi
Il debutto di Matilde Lucidi nella moda: la figlia di Bianca Balti sfila a Parigi per Dior
Il debutto di Jonhatan Anderson da Dior conquista Parigi: “Non possiamo controllare la politica o il mondo, ma possiamo sfogarci nella moda”
“Essere ‘cool’ è facile, ma essere umani è rivoluzionario”: la lezione di Pierpaolo Piccioli nel suo debutto da Balenciaga. Standing ovation a Parigi, spunta anche Meghan Markle
9 ottobre ore 18 e 40 a Parigi debutto con FIATo sul collo: la lotta degli operai di Melfi. Con questo spettacolo mi è stato assegnato il premio Riccione Marisa Fabbri ed ho avuto recensioni bellissime come questa di Rodolfo di Giammarco su Repubblica legget - facebook.com Vai su Facebook
La duchessa è volata a Parigi per un motivo speciale: sostenere l'amico Pierpaolo Piccioli al suo debutto da Balenciaga - X Vai su X
Debutto a Parigi. Poesia, luce e tecnologia in passerella - estate 2026, Gensami debutta a Parigi celebrando una femminilità audace e poetica, ispirata alla sua fondatrice Miruna Gheordunescu, imprenditrice e visionaria. Riporta msn.com