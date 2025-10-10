debutto a parigi poesia luce e tecnologia in passerella

Un debutto che sancisce un lusso romantico e visionario, capace di unire tecnologia, materia e sentimento. Per la primavera-estate 2026, Gensami debutta a Parigi celebrando una femminilità audace e poetica, ispirata alla sua fondatrice Miruna Gheordunescu, imprenditrice e visionaria. L’innovazione assoluta sono i gioielli modulari in maglia — collane, manicotti, polsini — che si staccano e si ricompongono trasformando l’abito in scultura e la maglieria in gioielleria contemporanea. La seta, protagonista assoluta, vibra tra trasparenze e strutture, leggerezza e forza, in una tavolozza di bianchi, neri, grigi metallici e gialli minerali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

