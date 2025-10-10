dearterializzazione emorroidaria doppler guidata o metodo thd

Scrittura . La Dearterializzazione emorroidaria doppler guidata, conosciuta anche come Metodo THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization), rappresenta una delle più moderne e meno invasive tecniche per il trattamento delle emorroidi. Grazie all’utilizzo della tecnologia doppler, questo approccio consente di intervenire in modo mirato, efficace e con un decorso post-operatorio molto più rapido rispetto alla chirurgia tradizionale.Cos’è la dearterializzazione emorroidaria doppler guidata Il Metodo THD nasce con l’obiettivo di ridurre il flusso sanguigno verso i cuscinett emorroidari, responsabili dei sintomi fastidiosi come dolore, sanguinamento e prolasso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

