De Winter rivela | Quando arriva il Milan non ci pensi due volte lo sognavo fin da bambino C’erano anche altre squadre interessate ecco quali Le parole dell’ex Juve
De Winter rivela sul suo passaggio al Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve. Dal ritiro della nazionale belga, arrivano le parole di Koni De Winter. L’ex difensore della Juventus, oggi al Milan, ha concesso un’intervista al quotidiano Nieuwblad Sport, in cui ha raccontato le emozioni del suo approdo in rossonero e le sue ambizioni per il futuro. Il giovane difensore belga, classe 2002, ha rivelato di aver sempre avuto un solo club in testa, nonostante le tante offerte ricevute. PAROLE – «Quando arriva il Milan, non ci pensi due volte. È vero, anche altre grandi squadre italiane, come il Napoli, si sono informate, così come alcuni club inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: winter - rivela
Calciomercato Milan, chiusa per De Winter: Di Marzio rivela la data delle visite
De Winter al Milan: l’elogio di Allegri e Nedved rivela il perché dell’interesse rossonero
Winds of winter rivela che tyrion è il personaggio più importante
Koni De Winter parla del suo trasferimento al Milan: "L'ho scoperto su Instagram...". E rivela anche di aver avuto altre offerte importanti - X Vai su X
Il Pelmo, ammirato dal sentiero verso il Monte Crot. Che spettacolo di natura incontaminata! La maestosità di questa montagna innevata contro un cielo azzurro e nuvole bianche è semplicemente mozzafiato. Ogni passo su questo sentiero rivela nuovi angoli - facebook.com Vai su Facebook
Koni De Winter: Non busserò al tavolo per chiedere spazio al Milan, serve umiltà. - Arrivato al Milan durante l’estate per circa 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus, Koni De Winter sta vivendo una fase di adattamento nella sua nuova ... Come scrive stadiosport.it
De Winter: “Piacevo in Italia, Inghilterra e Medio Oriente, ma quando arriva il Milan non ci pensi due volte” - Le parole di Koni De Winter dal ritiro della nazionale belga sull'inizio della sua avventura con la maglia del Milan ... Secondo gianlucadimarzio.com