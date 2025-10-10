De Winter rivela | Quando arriva il Milan non ci pensi due volte lo sognavo fin da bambino C’erano anche altre squadre interessate ecco quali Le parole dell’ex Juve

De Winter rivela sul suo passaggio al Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve. Dal ritiro della nazionale belga, arrivano le parole di Koni De Winter. L’ex difensore della Juventus, oggi al Milan, ha concesso un’intervista al quotidiano Nieuwblad Sport, in cui ha raccontato le emozioni del suo approdo in rossonero e le sue ambizioni per il futuro. Il giovane difensore belga, classe 2002, ha rivelato di aver sempre avuto un solo club in testa, nonostante le tante offerte ricevute. PAROLE – «Quando arriva il Milan, non ci pensi due volte. È vero, anche altre grandi squadre italiane, come il Napoli, si sono informate, così come alcuni club inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

De Winter rivela: «Quando arriva il Milan non ci pensi due volte, lo sognavo fin da bambino. C'erano anche altre squadre interessate, ecco quali». Le parole dell'ex Juve

Koni De Winter: Non busserò al tavolo per chiedere spazio al Milan, serve umiltà. Arrivato al Milan durante l'estate per circa 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus, Koni De Winter sta vivendo una fase di adattamento nella sua nuova

De Winter: "Piacevo in Italia, Inghilterra e Medio Oriente, ma quando arriva il Milan non ci pensi due volte" Le parole di Koni De Winter dal ritiro della nazionale belga sull'inizio della sua avventura con la maglia del Milan

