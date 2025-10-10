De Winter rivela | Quando arriva il Milan non ci pensi due volte lo sognavo fin da bambino C’erano anche altre squadre interessate ecco quali Le parole dell’ex Juve

De Winter rivela sul suo passaggio al Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve. Dal ritiro della nazionale belga, arrivano le parole di Koni De Winter. L’ex difensore della Juventus, oggi al Milan, ha concesso un’intervista al quotidiano Nieuwblad Sport, in cui ha raccontato le emozioni del suo approdo in rossonero e le sue ambizioni per il futuro. Il giovane difensore belga, classe 2002, ha rivelato di aver sempre avuto un solo club in testa, nonostante le tante offerte ricevute. PAROLE – «Quando arriva il Milan, non ci pensi due volte. È vero, anche altre grandi squadre italiane, come il Napoli, si sono informate, così come alcuni club inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

