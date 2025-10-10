De Paola attacca la Juve | Con Platini occasione persa serve più passione Tudor? Gli consiglio di giocare con questo modulo

De Paola, noto opinionista, ha criticato la scelta della Juve di chiudere la porta al ritorno di Platini. Poi il consiglio tattico a Tudor. Una critica a tutto tondo, che parte dalla gestione societaria e arriva fino all’assetto tattico. L’opinionista Paolo De Paola, intervenuto a Tuttomercatoweb Radio, non ha usato mezzi termini per descrivere il momento della Juventus, definendolo come una stagione di occasioni mancate, a cominciare dal mancato coinvolgimento di una leggenda come Michel Platini. Le recenti dichiarazioni di “Le Roi”, che ha chiuso a un ritorno operativo in bianconero, sono per De Paola un’occasione persa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

