De Paola attacca la Juve | Con Platini occasione persa serve più passione Tudor? Gli consiglio di giocare con questo modulo
De Paola, noto opinionista, ha criticato la scelta della Juve di chiudere la porta al ritorno di Platini. Poi il consiglio tattico a Tudor. Una critica a tutto tondo, che parte dalla gestione societaria e arriva fino all’assetto tattico. L’opinionista Paolo De Paola, intervenuto a Tuttomercatoweb Radio, non ha usato mezzi termini per descrivere il momento della Juventus, definendolo come una stagione di occasioni mancate, a cominciare dal mancato coinvolgimento di una leggenda come Michel Platini. Le recenti dichiarazioni di “Le Roi”, che ha chiuso a un ritorno operativo in bianconero, sono per De Paola un’occasione persa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve, De Paola: 'Se Tudor ha il coraggio di togliere Koopmeiners può giocarsela col Milan' - Milan sottolineando come il tecnico dei bianconeri Igor Tudor dovrebbe pensare di togliere Teun Koopmeiners e ... Come scrive it.blastingnews.com
De Paola: "Non è la Juve di Tudor. Inter, Pio Esposito deve fare gol" - Juve, ancora in gol Vlahovic: "Ne deve mangiare di minestra prima di ricevere una celebrazione. Scrive tuttomercatoweb.com