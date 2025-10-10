De Luca | Per Meloni non si fa la pace con le bandiere? Neanche con l’opportunismo politico con il nulla e girando la testa dall’altra parte

“L ‘onorevole Meloni ha detto che non si fa la pace con le bandiere. È vero, ma meno ancora si fa la pace con l’opportunismo politico e girando la testa all’altra parte o con il nulla per due anni. Dunque, benvenuta questa mobilitazione di massa in tutto il mondo “. È la bordata lanciata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all’indirizzo della premier, durante la sua consueta diretta Facebook del venerdì. De Luca apre il suo appuntamento video-social con un messaggio di speranza rivolto al Medio Oriente, commentando l’accordo siglato in mattinata a Sharm el Sheikh tra le delegazioni del governo israeliano e di Hamas, sotto la supervisione dei mediatori arabi e degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - De Luca: “Per Meloni non si fa la pace con le bandiere? Neanche con l’opportunismo politico, con il nulla e girando la testa dall’altra parte”

