De Luca alla Meloni | No alla pace con le bandiere ma neanche girando la faccia

10 ott 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’on. Meloni ha detto che non si fa la pace con le bandiere, è vero. Ma non si fa nemmeno con l’opportunismo politico o girando la faccia come è stato negli ultimi due anni”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca parlando del conflitto israelo-palestinese nel corso del suo appuntamento social settimanale. “ Questa non è una guerra – ha sottolineato De Luca – ma un genocidio. Oggi finalmente abbiamo una parola di speranza. Dopo due anni di massacro si è aperto uno spiraglio, non siamo alla pace, ma è decisivo cogliere questo spiraglio che si è aperto per arrivare subito al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

