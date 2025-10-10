DAZN si assicura i diritti pluriennali internazionali per gli sport universitari statunitensi grazie all’accordo tra Big Ten Conference e FOX Sports

DAZN ha annunciato oggi un accordo pluriennale con Big Ten Network e FOX Sports per offrire ai fan di tutto il mondo (esclusi gli Stati Uniti)* un’ampia gamma di contenuti sportivi universitari statunitensi. A partire da questa stagione, DAZN trasmetterà in streaming tutte le partite di football della stagione regolare, così come la finale del . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - DAZN si assicura i diritti pluriennali internazionali per gli sport universitari statunitensi grazie all’accordo tra Big Ten Conference e FOX Sports

Fabiani a DAZN prima di #SassuoloLazio parla del mercato di gennaio e assicura che per la Lazio non ci saranno problemi Nelle storie le dichiarazioni integrali #ForzaLazio

La Serie A1 Tigotà torna con un weekend infuocato Guarda Imoco Conegliano-Cuneo Volley e Igor Novara-UYBA Volley Busto Arsizio di #SerieATigotà su #DAZN

Dazn acquisisce i diritti per trasmettere la Serie A e gli highlights in mercati chiave - Mentre prosegue il Mondiale per club, Dazn ha raggiunto un accordo per l’acquisizione, in mercati internazionali chiave, dei diritti esclusivi e non esclusivi delle principali competizioni della Lega ... gazzetta.it scrive

Dazn e Warner Bros. Discovery rafforzano la loro partnership: nuovo accordo pluriennale - Discovery, leader globale nei media, annunciano il rafforzamento della loro partnership, già attiva dal 2020, con un nuovo accordo ... Scrive gazzetta.it