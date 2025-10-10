DAZN si assicura i diritti pluriennali internazionali per gli sport universitari statunitensi grazie all’accordo tra Big Ten Conference e FOX Sports

Sportintv.eu | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DAZN ha annunciato oggi un accordo pluriennale con Big Ten Network e FOX Sports per offrire ai fan di tutto il mondo (esclusi gli Stati Uniti)* un’ampia gamma di contenuti sportivi universitari statunitensi. A partire da questa stagione, DAZN trasmetterà in streaming tutte le partite di football della stagione regolare, così come la finale del . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

