Dazi Usa sulla pasta la Regione al Governo | Intavolare una trattativa con gli Stati Uniti

Parmatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’ipotesi di un dazio aggiuntivo antidumping del 91,74%, che colpirebbe 13 marchi italiani produttori di pasta che esportano negli Stati Uniti, e andrebbe ad aggiungersi a quello del 15% su tutti i prodotti europei, si configura come l’ennesima misura punitiva verso le produzioni alimentari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: dazi - pasta

