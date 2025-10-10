Dazi Usa sulla pasta la Regione al Governo | Intavolare una trattativa con gli Stati Uniti
“L’ipotesi di un dazio aggiuntivo antidumping del 91,74%, che colpirebbe 13 marchi italiani produttori di pasta che esportano negli Stati Uniti, e andrebbe ad aggiungersi a quello del 15% su tutti i prodotti europei, si configura come l’ennesima misura punitiva verso le produzioni alimentari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Agroalimentare, lo spettro dazi. Il vino tra i prodotti più a rischio. Meno timori per pasta e olio
Dazi, l’analisi di Nomisma. De Castro: "Poteva andare peggio. Bene per il formaggio e la pasta"
Dazi Usa all'orizzonte, rischio per l'export agroalimentare pugliese: "Olio e pasta i prodotti più colpiti"
#Agricoltura. #Dazi Usa sulla pasta, dalla @RegioneER la richiesta al Governo di intavolare trattativa con gli Stati Uniti. L’assessore @AlessioMammi: “Dobbiamo difendere la filiera della pasta, per l’#EmiliaRomagna un settore fondamentale” La #notizia htt - X Vai su X
PASTA ABRUZZESE NEL MIRINO, E I FRATELLI DI TRUMP TACCIONO! I nuovi dazi del 107% sulla pasta italiana venduta negli Stati Uniti sono un colpo durissimo anche per la nostra regione. ? Storici pastifici abruzzesi e marchi conosciuti in tutto il mo - facebook.com Vai su Facebook
Pasta, stangata di Trump: da gennaio dazi al 107%. «Intervenga il ministero» - Stangata del presidente Usa, Donald Trump, sulla pasta italiana: i produttori pugliesi in allarme per la notizia del maxi dazio Usa al 107% che potrebbe scattare da gennaio. Secondo quotidianodipuglia.it
Dazi sulla pasta, i pastifici italiani preparano azioni legali. Ue pronta a intervenire - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi sulla pasta, i pastifici italiani preparano azioni legali. Riporta tg24.sky.it