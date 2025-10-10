Dazi Trump | da novembre aumento del 100 per 100 tariffe alla Cina

Roma, 10 ott. (askanews) – Si riaccende la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Il presidente Usa Donald Trump, in un durissimo post su Truth, annuncia un aumento del 100 per cento dei dazi applicati finora nei confronti delle importazioni da Pechiono. “Si è appena appreso – scrive l’inquilino della Casa Bianca – che la Cina ha assunto una posizione straordinariamente aggressiva in materia di commercio, inviando una lettera estremamente ostile al mondo, in cui afferma che, a partire dal 1° novembre 2025, imporrà controlli sulle esportazioni su larga scala praticamente su tutti i prodotti che produce, e su alcuni nemmeno fabbricati da loro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it