Dazi Trump contro la Cina | È ostile valuto massiccio aumento tariffe e cancella incontro con Xi | Nessun motivo per vederlo

Il tycoon: "È stata una vera sorpresa, non solo per me, ma per tutti i leader del mondo libero l'invio di lettere a Paesi in tutto il mondo che minacciano controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le terre rare, e su qualsiasi altra cosa gli venga i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dazi, Trump contro la Cina: “È ostile, valuto massiccio aumento tariffe”, e cancella incontro con Xi: “Nessun motivo per vederlo”

