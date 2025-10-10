Dazi Trump contro la Cina | È ostile valuto massiccio aumento tariffe e cancella incontro con Xi | Nessun motivo per vederlo

Ilgiornaleditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tycoon: "È stata una vera sorpresa, non solo per me, ma per tutti i leader del mondo libero l'invio di lettere a Paesi in tutto il mondo che minacciano controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le terre rare, e su qualsiasi altra cosa gli venga i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

dazi trump contro la cina 200 ostile valuto massiccio aumento tariffe e cancella incontro con xi nessun motivo per vederlo

© Ilgiornaleditalia.it - Dazi, Trump contro la Cina: “È ostile, valuto massiccio aumento tariffe”, e cancella incontro con Xi: “Nessun motivo per vederlo”

In questa notizia si parla di: dazi - trump

Lula sui dazi di Trump, 'ricatto inaccettabile'

Dazi e migranti, i primi sei mesi di Trump alla Casa Bianca

Dazi: Trump, grande accordo con Giappone, pagherà tariffe al 15%

dazi trump contro cinaTrump: «Cina ostile, valutiamo dazi massicci. Xi? Non ho più motivo di incontrarlo». Le terre rare e il colloquio saltato, cosa è successo - La minaccia arriva da Trump, che su Truth accusa Pechino di «atti ostili». Da ilmattino.it

dazi trump contro cinaTrump: valuto un massiccio aumento dei dazi contro la Cina - Il presidente americano accusa Pechino di “atti ostili” e afferma di non avere più motivo di incontrare il suo omologo Xi Jinping in Corea del Sud, come inizialmente previsto tra due settimane ... quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Dazi Trump Contro Cina