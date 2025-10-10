Dazi Trump | Cina ostile valuto aumento tariffe e non incontrerò Xi

“In Cina stanno accadendo cose davvero strane! Stanno diventando molto ostili e inviano lettere a Paesi di tutto il mondo, affermando di voler imporre controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le Terre Rare, e praticamente su qualsiasi altra cosa gli venga in mente, anche se non è fabbricata in Cina”. Lo scrive in un post su Truth Donald Trump, rilevando che “nessuno ha mai visto niente del genere, ma in sostanza, ‘intaserebbe’ i mercati e renderebbe la vita difficile a praticamente tutti i Paesi del mondo, soprattutto alla Cina”. Il presidente afferma che gli Stati Uniti sono stati “contattati da altri Paesi estremamente arrabbiati per questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump: “Cina ostile, valuto aumento tariffe e non incontrerò Xi”

