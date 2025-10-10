Dazi Trump | Cina ostile tariffe aggiuntive del 100% dal primo novembre E salta l' incontro con Xi

10 ott 2025

È di nuovo guerra dei dazi tra Usa e Cina. Donald Trump annuncia ulteriori dazi del 100% sulla Cina a partire dal primo di novembre. In un post sul suo social Truth, il presidente annuncia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dazi, Trump: «Cina ostile, tariffe aggiuntive del 100% dal primo novembre». E salta l'incontro con Xi

