Dazi Trump | Cina ostile tariffe aggiuntive del 100% dal primo novembre E salta l' incontro con Xi
È di nuovo guerra dei dazi tra Usa e Cina. Donald Trump annuncia ulteriori dazi del 100% sulla Cina a partire dal primo di novembre. In un post sul suo social Truth, il presidente annuncia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
