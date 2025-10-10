Dazi l’ira di Trump contro la Cina | E’ ostile valuto un massiccio aumento delle tariffe
(Adnkronos) – Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina sulla questione dei dazi. “Sto valutando un massiccio incremento dei dazi sui prodotti cinesi che arrivano negli Stati Uniti” ha scritto in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riferendosi alle restrizioni all’export di terre rare da parte della Cina, aggiungendo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
