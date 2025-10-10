Davvero sangue? a Ravenna un libro sul presunto miracolo dell' ostia e altri fenomeni religiosi

Ravennatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tiene un appuntamento pubblico per discutere la vicenda del presunto miracolo dell'ostia che si sarebbe tramutata in sangue nella chiesa di Santa Maria Assunta di Savarna. L'appuntamento è sabato alle 18 all'Hotel Bisanzio di Ravenna (via Salara 30), dove si terrà la presentazione del volume. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

