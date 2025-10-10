Davvero sangue? a Ravenna un libro sul presunto miracolo dell' ostia e altri fenomeni religiosi
Si tiene un appuntamento pubblico per discutere la vicenda del presunto miracolo dell'ostia che si sarebbe tramutata in sangue nella chiesa di Santa Maria Assunta di Savarna. L'appuntamento è sabato alle 18 all'Hotel Bisanzio di Ravenna (via Salara 30), dove si terrà la presentazione del volume. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: davvero - sangue
"Questo ragazzo è stato davvero un martire e oggi c'è un sangue che non parla di morte, ma vive come eredità tra la comunità. Guai se non ci fosse questa trasmissione generazionale nella sofferenza". Il Comune di Napoli ha voluto apporre una targa marmor - facebook.com Vai su Facebook