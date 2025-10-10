Davvero in Italia preferiamo i giocatori grossi a quelli tecnici?

Ultimouomo.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, negli studi di Sky, Alessandro Del Piero ha lanciato un accorato appello sulla scomparsa della tecnica nel calcio italiano. «La mentalità è cambiata, già negli ultimi anni di Juve me ne stavo accorgendo. Noi li vogliamo grandi e grossi, non giriamoci attorno alle cose. Noi vogliamo giocatori grandi, grossi e veloci. Punto. Perché il calcio è grande, grosso e veloce. In Francia sono così, Inghilterra è così. In Italia noi siamo sempre stati i più bravi perché abbiamo visto qualcosa di diverso dagli altri, sul talento, sulla tecnica». La dichiarazione ha circolato molto e ha fatto discutere. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

davvero in italia preferiamo i giocatori grossi a quelli tecnici

