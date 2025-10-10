David Parenzo assente a L’Aria che tira svelato il motivo C’entra proprio lui incredibile

L’ assenza di David Parenzo dalla conduzione de L’aria che tira su La7 ha suscitato, ancora una volta, l’attenzione degli spettatori più fedeli del noto talk show. Nella puntata di venerdì 10 ottobre, la sedia di Parenzo è stata occupata, per la seconda volta in un breve periodo, da Gerardo Greco, un volto noto che ha garantito la continuità della trasmissione. Questa sostituzione non è stata affatto un’improvvisazione, bensì una mossa concordata e perfettamente programmata dalla rete e dal conduttore stesso, dettata da impegni di natura sia personale che professionale di grande rilevanza. L’episodio si inserisce in un contesto di temporanei allontanamenti che, sebbene limitati, hanno permesso al pubblico di notare la variabilità alla guida del programma in questo inizio d’autunno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

