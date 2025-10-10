David Juventus novità in vista delle due trasferte di Como e Madrid | Tudor ha in mente un piano Tutti i dettagli
David Juventus, il canadese torna dal lungo viaggio con la nazionale: il tecnico potrebbe risparmiarlo in campionato per averlo al top in Champions. Una sosta per le nazionali che, se da un lato permette di recuperare energie e infortunati, dall’altro crea sempre qualche grattacapo. In casa Juventus, a tenere banco in vista della ripresa del campionato sono le condizioni di Jonathan David e Weston McKennie. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due giocatori, di ritorno dai rispettivi impegni con Canada e Stati Uniti, potrebbero essere risparmiati da Igor Tudor nella trasferta di Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Ritiro Juventus: David e Conceicao assenti giustificati alla Continassa, perchè il nuovo attaccante e il portoghese non sono presenti. Il motivo
Calciomercato Juventus, 120 milioni spesi ma gli arrivi sono David e Joao Mario: Comolli paga gli errori di Giuntoli
