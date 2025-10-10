david guetta teddy swims e tones and i insieme per gone gone gone

Guetta pubblica “Gone Gone Gone” con Teddy Swims e Tones And I: soul-pop, gospel e ritmi dance per una hit travolgente sull’amore tossico. Oggi, il DJ e produttore pluripremiato e icona globale della musica dance David Guetta, l’artista multi-platino Teddy Swims e la popstar da record Tones And I si uniscono per pubblicare “Gone Gone Gone”. Il nuovo singolo è un tributo soul-pop all’irresistibile attrazione di un amore tossico, spinto da ritmi dancefloor innegabili e un’energia gospel che fa battere le mani. Il videoclip uscirà la prossima settimana. La collaborazione esplosiva si apre con sonorità house e un’atmosfera fumosa prima di esplodere in un mix di batteria incalzante, sax squillante e archi vibranti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

