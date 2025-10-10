Dati Excelsior ottobre 2025 servizi e industria trainano le nuove assunzioni
Sono 4.930 le assunzioni programmate dalle PMI di Irpinia e Sannio nel mese di ottobre 2025: 2.970 in provincia di Avellino e 1.960 in quella di Benevento.Nel trimestre ottobre-dicembre il fabbisogno complessivo raggiungerà 6.890 entrate ad Avellino e 4.520 a Benevento, con una flessione di circa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: dati - excelsior
Dati Excelsior agosto 2025, più di 3mila i contratti di assunzioni programmati dalle PMI di Irpinia e Sannio
Lavoro, dati Excelsior settembre 2025: oltre 5mila assunzioni previste dalle PMI di Irpinia e Sannio
? La Spezia guarda al futuro! Il tasso di occupazione della provincia cresce al 67,8%, ovvero a 93mila unità, valore più alto dal 2021. In particolare per il tasso di giovanile, secondo i dati Excelsior elaborati dalla Camera di Commercio, cresce del 17%, mentr - facebook.com Vai su Facebook
Secondo i dati Excelsior 2024, le imprese italiane cercano sempre più laureati, soprattutto nei settori: Economico, Insegnamento, Sanitario e paramedico, Ingegneristico. Ma in Italia solo il 30,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni è laureato. Scopri di più?http://bi - X Vai su X
Lavoro, a ottobre previste 520mila assunzioni nelle imprese - Vanno bene anche gli impieghi nel settore primario, costruzioni e servizi alle persone. Da italiaoggi.it
Calano le assunzioni nello Spezzino: 3.960 entro dicembre - Da turismo, industria e commercio la prevalenza delle richieste La Spezia, 28 ottobre 2024 - Riporta lanazione.it