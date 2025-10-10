Dati Excelsior ottobre 2025 servizi e industria trainano le nuove assunzioni

Sono 4.930 le assunzioni programmate dalle PMI di Irpinia e Sannio nel mese di ottobre 2025: 2.970 in provincia di Avellino e 1.960 in quella di Benevento.Nel trimestre ottobre-dicembre il fabbisogno complessivo raggiungerà 6.890 entrate ad Avellino e 4.520 a Benevento, con una flessione di circa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it