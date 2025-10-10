Darkness of Man recensione | Jean-Claude Van Damme in un cupo action neo-noir

Un ex agente dell'Interpol si ritrova a dover proteggere il figlio orfano di una donna da lui amata in passato, finito nel bel mezzo di una guerra tra gang. Su Rai4 e RaiPlay. Russell Hatch è un ex operativo dell'Interpol la cui vita è ormai in frantumi, segnata dall'alcolismo e dal senso di colpa. Anni addietro aveva assistito impotente alla morte di Esther, sua informatrice e al contempo amante, uccisa durante un blitz finito in tragedia. Poco prima di andarsene, la donna gli aveva strappato una promessa solenne: prendersi cura di suo figlio Jayden. Il ragazzo, ormai adolescente, non ha però alcun interesse a farsi proteggere da questo "padre acquisito" che non ha mai desiderato, preferendo frequentare i membri criminali della propria famiglia d'origine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

