Darkness of Man | la spiegazione del finale del film
Jean-Claude Van Damme torna su un terreno familiare con Darkness of Man (2024), un thriller di vendetta ambientato sullo sfondo crudo dei cartelli della droga e di una giovane fuggitiva. In questo film, Van Damme interpreta Russell, un agente speciale segnato dal tempo e oppresso da una promessa inquietante fatta a un informatore morente: proteggere suo figlio a tutti i costi. Diretto da James Cullen Bressack, il film si affida naturalmente alla nostalgia per il periodo d’oro di Van Damme come eroe d’azione, con titoli come Lionheart – Scommessa vincente o Hong Kong colpo su colpo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
