Danimarca-Grecia quarta giornata Gruppo C qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del gruppo c di qualificazioni ai Mondiali 2026. I danesi cercano la vittoria per rinforzare il primato, così come gli ellenici se vogliono avere chance di raggiungere almeno gli spareggi. Danimarca-Grecia si giocherà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il Parken Stadium di Copenhagen. DANIMARCA-GRECIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I danesi guidano la classifica con 7 punti, a pari merito con la SCozia ma avanti grazie alla migliore differenza reti. Un successo della nazionale di Reimer consoliderebbe il primato in classifica mettendo fuori dai giochi la Grecia dai primi due posti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
