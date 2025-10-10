Daniel Craig ha un taglio di capelli da professore di cui vale la pena parlare
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Daniel Craig, ultimamente, sembra divertirsi parecchio. Non solo con l’abbigliamento maschile, ma anche con il taglio di capelli. L'altra sera, al gala d’apertura di Knives Out 3 (Knives Out: Wake Up Dead Man) durante il BFI London Film Festival, l’attore ha calcato il tappeto rosso sfoggiando una riga laterale decisamente insolita. Non è né perfettamente pettinata all’indietro né volutamente spettinata, ma ha volume, consistenza e una certa personalità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: daniel - craig
Film di daniel craig tra i migliori 10 del 21° secolo secondo un regista rinomato
Daniel Craig e Gerard Butler: i candidati ideali per il franchise di Tomb Raider
Il film da record di brad pitt supera il miglior james bond di daniel craig nella classifica all time
Daniel Craig ha parlato di com’è stato collaborare con le sue costar sul set del nuovo Knives Out. - X Vai su X
Questo giorno di quattro anni fa usciva nelle sale statunitensi No Time to Die di Cary Fukunaga, chiusura coerente del ciclo del Bond di Daniel Craig. L'articolo di Riccardo Bellini. - facebook.com Vai su Facebook
Daniel Craig irriconoscibile a Parigi. E i fan si dividono: meglio prima o adesso? - Nelle foto scattate da David Sims, sotto la direzione creativa di Jonathan Anderson, l’attore britannico aveva già mutato pelle. Scrive iodonna.it
Daniel Craig e Rachel Weisz: rarissimo vederli sul red carpet mano nella mano - Daniel Craig e Rachel Weisz sul red carpet dell'ultimo film dell'attore mano nella mano: non li vedevamo da un anno! Secondo amica.it