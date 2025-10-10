All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Daniel Craig, ultimamente, sembra divertirsi parecchio. Non solo con l’abbigliamento maschile, ma anche con il taglio di capelli. L'altra sera, al gala d’apertura di Knives Out 3 (Knives Out: Wake Up Dead Man) durante il BFI London Film Festival, l’attore ha calcato il tappeto rosso sfoggiando una riga laterale decisamente insolita. Non è né perfettamente pettinata all’indietro né volutamente spettinata, ma ha volume, consistenza e una certa personalità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Daniel Craig ha un taglio di capelli da professore di cui vale la pena parlare