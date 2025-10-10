Daniel Craig e l’arte di saper scegliere anche quando non è 007

Gqitalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è chi, dopo aver lasciato un ruolo iconico, fatica a scrollarsi di dosso il personaggio. E poi c’è Daniel Craig, che invece lo trasforma in un marchio di stile personale. Al London Film Festival, l’ex James Bond si è presentato con la stessa disinvoltura con cui un tempo ordinava Martini (agitati, non mescolati) — ma stavolta niente smoking, né Aston Martin. Craig era tra i protagonisti della serata inaugurale del BFI London Film Festival, dove ha presentato in anteprima mondiale Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga diretta da Rian Johnson. Nel film torna a vestire i panni di Benoit Blanc, il detective dal fiuto infallibile e dal sarcasmo tagliente — in pratica, un’altra forma di agente sotto copertura, ma con più ironia e meno esplosioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

daniel craig e l8217arte di saper scegliere anche quando non 232 007

© Gqitalia.it - Daniel Craig e l’arte di saper scegliere (anche quando non è 007)

In questa notizia si parla di: daniel - craig

Film di daniel craig tra i migliori 10 del 21° secolo secondo un regista rinomato

Daniel Craig e Gerard Butler: i candidati ideali per il franchise di Tomb Raider

Il film da record di brad pitt supera il miglior james bond di daniel craig nella classifica all time

Cerca Video su questo argomento: Daniel Craig L8217arte Saper