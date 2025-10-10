C’è chi, dopo aver lasciato un ruolo iconico, fatica a scrollarsi di dosso il personaggio. E poi c’è Daniel Craig, che invece lo trasforma in un marchio di stile personale. Al London Film Festival, l’ex James Bond si è presentato con la stessa disinvoltura con cui un tempo ordinava Martini (agitati, non mescolati) — ma stavolta niente smoking, né Aston Martin. Craig era tra i protagonisti della serata inaugurale del BFI London Film Festival, dove ha presentato in anteprima mondiale Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga diretta da Rian Johnson. Nel film torna a vestire i panni di Benoit Blanc, il detective dal fiuto infallibile e dal sarcasmo tagliente — in pratica, un’altra forma di agente sotto copertura, ma con più ironia e meno esplosioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Daniel Craig e l’arte di saper scegliere (anche quando non è 007)