Daniel Craig e l’arte di saper scegliere anche quando non è 007
C’è chi, dopo aver lasciato un ruolo iconico, fatica a scrollarsi di dosso il personaggio. E poi c’è Daniel Craig, che invece lo trasforma in un marchio di stile personale. Al London Film Festival, l’ex James Bond si è presentato con la stessa disinvoltura con cui un tempo ordinava Martini (agitati, non mescolati) — ma stavolta niente smoking, né Aston Martin. Craig era tra i protagonisti della serata inaugurale del BFI London Film Festival, dove ha presentato in anteprima mondiale Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga diretta da Rian Johnson. Nel film torna a vestire i panni di Benoit Blanc, il detective dal fiuto infallibile e dal sarcasmo tagliente — in pratica, un’altra forma di agente sotto copertura, ma con più ironia e meno esplosioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: daniel - craig
Film di daniel craig tra i migliori 10 del 21° secolo secondo un regista rinomato
Daniel Craig e Gerard Butler: i candidati ideali per il franchise di Tomb Raider
Il film da record di brad pitt supera il miglior james bond di daniel craig nella classifica all time
Daniel Craig ha parlato di com’è stato collaborare con le sue costar sul set del nuovo Knives Out. - X Vai su X
Questo giorno di quattro anni fa usciva nelle sale statunitensi No Time to Die di Cary Fukunaga, chiusura coerente del ciclo del Bond di Daniel Craig. L'articolo di Riccardo Bellini. - facebook.com Vai su Facebook