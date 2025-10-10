Damiano David porta il Funny Little Fears World Tour in Italia | il racconto del trionfo milanese
L’Unipol Forum di Assago trasformato in un tempio dell’emozione, dove oltre diecimila persone provenienti da ogni angolo del pianeta si sono ritrovate per assistere alla prima data italiana del Funny Little Fears World Tour. Una serata che ha segnato un passaggio cruciale nella carriera di Damiano David, il frontman dei Måneskin che ha scelto di camminare da solo, almeno per ora, su un sentiero musicale tutto suo. Milano ha trattenuto il fiato quando, alle 21.01 precise, i led hanno illuminato quel nome che da anni fa vibrare gli stadi: Damiano David. Nient’altro. Solo lui, la sua voce, le sue paure diventate canzoni. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
