Damiano David infiamma Milano | emozioni e rinascita sul palco

Un concerto sold out e un viaggio artistico tra emozione e rinascita. Milano ha tremato sotto la voce di Damiano David, protagonista assoluto della prima tappa italiana del suo attesissimo World Tour. L' Unipol Forum, sold out da mesi, ha accolto un artista ormai internazionale ma profondamente legato alle proprie origini. È entrato in scena con l'energia e la presenza magnetica che lo contraddistinguono, aprendo con " Born With A Broken Heart " e dando subito la misura di uno spettacolo costruito con eleganza e forza, tra suoni raffinati, immagini potenti e una regia impeccabile.

Damiano David è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify

