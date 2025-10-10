Dall’Italia 400 blindati all’Ucraina

Imolaoggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasferimento di mezzi militari dall'Italia all'Ucraina, i video mostrano oltre 400 veicoli per trasporto truppe e merci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

