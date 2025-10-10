Dall’Europa all’Africa così a Catania si progetta il futuro dell’energia

100 giovani provenienti da oltre 70 paesi tra Europa e area del Mediterraneo sono arrivati a Catania per partecipare ad Eyef, il forum organizzato da Eyen (European Youth Energy Network) e Fondazione Enel, che ha svolto la funzione di knowledge partner, con il titolo “From potential to skills”. Un modo per proiettare la transizione energetica nel futuro, ascoltando la voce dei giovani, con il dialogo, proposte e confronto tra generazioni. Giovani che si riuniscono per parlare ai propri coetanei, quindi, ma anche desiderosi di confrontarsi con le altre generazioni su un tema globale quanto cruciale come la transizione energetica, è ciò che ha reso peculiare l’evento Eyef. 🔗 Leggi su Formiche.net

