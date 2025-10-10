Dalle polemiche alla documentazione svelata | campagna informativa di Sgm su filobus e Brt

Lecceprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Dalla querelle e le polemiche che si ricorrono sull’istanza progettuale posta all’attenzione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’ampliamento della rete filoviaria cittadina e lo sviluppo del Bus Rapid Transit (Brt), alla nuova campagna informativa lanciata ora da Sgm. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: polemiche - documentazione

polemiche documentazione svelata campagnaDalle polemiche alla documentazione svelata: campagna informativa di Sgm su filobus e Brt - A pochi giorni dalla seduta fiume del consiglio comunale monotematico la società dei trasporti ha annunciato l’avvio della campagna divulgativa per illustrare “in modo chiaro e documentato” l’istanza ... lecceprima.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Polemiche Documentazione Svelata Campagna