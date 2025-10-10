Dalle polemiche alla documentazione svelata | campagna informativa di Sgm su filobus e Brt

LECCE – Dalla querelle e le polemiche che si ricorrono sull’istanza progettuale posta all’attenzione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’ampliamento della rete filoviaria cittadina e lo sviluppo del Bus Rapid Transit (Brt), alla nuova campagna informativa lanciata ora da Sgm. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

