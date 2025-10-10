Dalle parole ai fatti | l’alleanza nazionale contro il bullismo
Una giornata densa di ascolto e proposte ha riunito istituzioni, scuola, sport e terzo settore al Palazzo dell’Informazione di Adnkronos, per gli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione 2025. Un appuntamento pensato per passare dalle parole ai fatti, intrecciando reti operative e responsabilità condivise intorno a bambini e adolescenti. Un confronto che pretende risposte concrete . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
