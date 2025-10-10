Dall’Algeria arriva un segreto di bellezza per i capelli | un metodo naturale e senza calore per averli lisci sani e luminosi
N egli ultimi mesi un’antica tradizione di bellezza nordafricana è tornata al centro dell’attenzione grazie a TikTok: si chiama Kardoune ed è il metodo naturale per lisciare i capelli senza calore, tramandato da generazioni di donne algerine. Un semplice nastro colorato diventa lo strumento di un rituale che promette chiome disciplinate, lucide e sane, conquistando chi sogna di dire addio a piastra e phon. Tra heritage culturale e haircare moderna, questo rituale è oggi il trend che unisce passato e presente. Piastra per capelli: i 5 errori più comuni che li rovinano X Metodo kardoune per capelli lisci: la tradizione che conquista TikTok. 🔗 Leggi su Iodonna.it
