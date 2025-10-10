Dall’abito religioso all’altare dell’amore | l’ex suora Lais Dognini diventa influencer e sposa un prete
L’amore oltre i voti: la storia che fa discutere in Brasile. Una storia che sembra uscita da un romanzo spirituale, ma che è del tutto reale. Lais Dognini, un’ex suora brasiliana, e Jackson Dognini, ex prete cattolico, si sono sposati dopo essersi conosciuti anni fa durante un momento di preghiera. Entrambi avevano dedicato la loro vita alla Chiesa e alla fede, ma il loro incontro ha dato un nuovo significato alla parola “vocazione”: non più solo consacrazione, ma anche amore umano e reciproca dedizione. La loro unione, celebrata in segreto a marzo 2024 e poi resa pubblica sui social, ha acceso il dibattito in Brasile e non solo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
