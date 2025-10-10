Dalla tregua ai cantieri | a Gaza serviranno anni e miliardi
Il cessate il fuoco apre una fessura di luce su Gaza, ma davanti c’è un cantiere epocale: rimuovere macerie, disinnescare ordigni, ricostruire case e servizi, ricucire una comunità ferita. Tempi lunghi, costi enormi e decisioni politiche ancora da prendere impongono prudenza e visione. Un cessate il fuoco che apre cantieri e interrogativi La tregua raggiunta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Gaza, sarà vera tregua? Hamas teme una nuova invasione di Israele, mentre Netanyahu deve fare i conti con l'ultradestra (in crescita) - «Non è ancora vera pace ma un accordo costruito sulla sfiducia reciproca, una tregua scritta sull’acqua, fragile come il cristallo». Si legge su ilmessaggero.it
Tregua a Gaza, l'impegno di Crosetto: "Forze armate italiane pronte a mantenere la pace" - Tregua a Gaza, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, assicura che l'Italia e le sue forze armate sono pronte a impegnarsi per mantenere la ... Secondo iltempo.it