Le bancarelle profumano di freschezza e benessere. I produttori del mercato genuino coi loro prodotti bio a km zero e di stagione ogni primo e terzo sabato del mese in largo Dante ad Argenta dalle 9 alle 13. Un appuntamento con la qualità, la sostenibilità e il gusto autentico del territorio Genuino. Un mercato secondo natura in Largo Dante ad Argenta, si anima con produttori locali di frutta e verdura di stagione, miele, zafferano e molti altri prodotti a km 0, nel rispetto della natura e dei suoi equilibri. La crescita di questo tipo di mercati nel mondo è una risposta concreta alla crisi del cibo, alla perdita di biodiversità e alla necessità di riportare valore nei territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla terra alla tavola, il mercato genuino