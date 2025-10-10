dalla scuola al lavoro il passo si inceppa per salari e offerte deboli

Retribuzioni troppo leggere, percorsi incerti, aspettative frenate: la transizione tra banchi e impresa si inceppa ancora per migliaia di giovani. Le evidenze più recenti mostrano che l’ingresso nel lavoro resta un passaggio fragile, condizionato da limiti strutturali e culturali che comprimono ambizioni e futuro. È qui che l’Italia si gioca una parte decisiva della propria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

