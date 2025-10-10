Il mondo del reale, quello della destra, batte il mondo irreale della sinistra che pensava di fermare la guerra tra Israele e Hamas punendo la prima e perdonando la seconda - con le barchette flottanti, le assemblee studentesche, i cortei "blocca Italia" e i delinquenti antagonisti. Nessuno si aspetta le scuse, nessuno spera che chi ha denunciato Giorgia Meloni e mezzo governo per "complicità in genocidio" si mangi per la vergogna il plico, foglio dopo foglio. Oggi sarebbe facile pretendere di essere risarciti per essere stati insultati pur essendo stati dalla parte giusta della storia (il tempo dimostrerà che lo siamo anche rispetto alla guerra tra Russia e Ucraina). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

