Dalla parte giusta della storia
Il mondo del reale, quello della destra, batte il mondo irreale della sinistra che pensava di fermare la guerra tra Israele e Hamas punendo la prima e perdonando la seconda - con le barchette flottanti, le assemblee studentesche, i cortei "blocca Italia" e i delinquenti antagonisti. Nessuno si aspetta le scuse, nessuno spera che chi ha denunciato Giorgia Meloni e mezzo governo per "complicità in genocidio" si mangi per la vergogna il plico, foglio dopo foglio. Oggi sarebbe facile pretendere di essere risarciti per essere stati insultati pur essendo stati dalla parte giusta della storia (il tempo dimostrerà che lo siamo anche rispetto alla guerra tra Russia e Ucraina). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: parte - giusta
Napoli, cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la proposta di Rosario Andreozzi (SI): "Orgogliosi, da parte giusta della storia"
Milan, c'è il rilancio per Jashari. La parte fissa sale a 35 milioni, l'offerta ora è giusta
Quattro giovani al Campo estivo sui beni confiscati alle mafie. "Abbiamo capito cosa significhi stare dalla parte giusta"
Lega e FdI lodano Trump e attaccano Salis: "Narrazione tossica, è stata beffata". Lei rivendica: "Noi dalla parte giusta della storia" - facebook.com Vai su Facebook
Passare dalla parte giusta a quella sbagliata a volte è anche una questione di’ modalità. Forse una presa di distanza dalle modalità violente che ci sono state può aiutare la doverosa, giusta e non più procrastinabile causa palestinese. - X Vai su X
Dalla parte giusta della storia - Il mondo del reale, quello della destra, batte il mondo irreale della sinistra che pensava di fermare la guerra tra Israele e Hamas punendo la prima e perdonando la seconda - Segnala msn.com
Svastica sulla serranda della sede di Potere al Popolo: "É la conferma che siamo dalla parte giusta della storia" - Una svastica disegnata con la bomboletta è apparsa sulla serranda della Casa del Popolo Estella, in via Martinetto a Torino, sede di Potere al Popolo che, da settimane, scende in piazza e prende parte ... torinotoday.it scrive