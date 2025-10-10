Dalla Medicina alla Pace ecco i primi cinque Nobel del 2025
I segreti del sistema immunitario, la meccanica quantistica e i materiali super assorbenti. E poi l’opera visionaria dell’ungherese László Krasznahorkai e l’impegno dell’attivista venezuelana Machado: i vincitori di quest’anno. Lunedì prossimo l’ultimo premio, quello all’Economia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: medicina - pace
