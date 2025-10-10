Il mese scorso, durante un programma della Bbc, è stato chiesto alla giornalista Ash Sarkar cosa pensasse del ventilato coinvolgimento di Tony Blair nella gestione del dopoguerra a Gaza. La sua risposta è stata caustica: «Suppongo sia perché Satana non era disponibile». Eppure la partecipazione dell’ex primo ministro britannico al governo futuro della Striscia sembra ormai cosa fatta. Il suo nome compare – nero su bianco – al punto numero 9 del piano di pace varato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: Blair farà parte di quel «Board of Peace» chiamato a supervisionare il comitato tecnocratico a cui sarà affidata la ricostruzione di Gaza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalla guerra sporca al lobbysmo: ritratto di Tony Blair (che in Medio Oriente è visto come Satana)