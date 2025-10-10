Dalla condanna alla guarigione | presentazione del libro sulla cura del tumore al seno
SAN PANCRAZIO SALENTINO – Nell’ambito delle iniziative per l'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla ricerca sul tumore al seno, San Pancrazio Salentino ospita la presentazione del libro “Dalla condanna alla guarigione. Come 50 anni di ricerca hanno cambiato la cura del tumore al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: condanna - guarigione
Interventi non riusciti pregiudicarono la guarigione, Asl condannata a risarcire 130 mila euro - X Vai su X
Domenica 12 ottobre LA GUARIGIONE CHE NON SAI Lc 17,11-19 Dieci lebbrosi a distanza, solo occhi e voce: Gesù, abbi pietà. Davanti al dolore in Gesù scatta un'urgenza di bene: non devono soffrire neanche un secondo di più. E infatti subito dice loro: An - facebook.com Vai su Facebook
"Dalla condanna alla guarigione": presentazione del libro sulla cura del tumore al seno - SAN PANCRAZIO SALENTINO – Nell’ambito delle iniziative per l'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla ricerca sul tumore al seno, San Pancrazio Salentino ospita la presentazione del libr ... Riporta brindisireport.it
"Voglia di Vita", le storie di chi ce l'ha fatta - "Voglia di Vita", le storie di chi ce l'ha fatta Al castello di Venosa, la presentazione del volume che raccoglie le testimonianze di 75 ragazzi guariti dal cancro dopo essere stati curati ... Si legge su rainews.it